Uznach - Die Bank Linth hat im ersten Halbjahr 2017 sowohl ihren Gewinn als auch Erfolg erhöht. So ist der Halbjahresgewinn um 7,2% auf 10,8 Mio CHF gestiegen, während sich der operative Geschäftserfolg um 6,1% auf 12,9 Mio CHF verbesserte. Zu dieser Entwicklung trugen in erster Linie das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft bei, aber auch im Zinsengeschäft ist die Bank in den ersten sechs Monaten gewachsen, wie aus ihrer Medienmitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

