Basel - Der Dentalimplantat-Hersteller Straumann hat im ersten Halbjahr 2017 den Umsatz deutlich gesteigert und mehr verdient als im Vorjahr. Die Gesellschaft bestätigt die Guidance für das Gesamtjahr und passt die Organisation der Gruppe mit der Schaffung der neuen globalen Geschäftseinheit Digital an. Mit den Zahlen gab Straumann ausserdem die Akquisition von ClearCorrect bekannt, die im Bereich digitaler Kieferorthopädie tätig ist.

Der Gruppenumsatz stieg im ersten Semester insgesamt um 17,8% auf 543,4 Mio CHF, wie Straumann am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen betrug der Zuwachs 17,1%, organisch ergab sich ein Plus von 14,3%. Dank eines starken Volumenwachstums bei Premium- und Value-Implantatlösungen erhöhte sich der Bruttogewinn um 16% auf 418 Mio. Die entsprechende Marge verringerte sich indes auf 76,9% (VJ 78,3%). Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT stieg ...

