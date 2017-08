DAX - Unverändert spannend! (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Im gestrigen Handel stieg der DAX nach dem Pullback an die 12.175 Punkte-Marke auch über die Hürden bei 12.220 und 12.250 Punkten an und erreichte die 12.300 Punkte-Marke. Anschließend setzte der Index jedoch an die zuvor überschrittene kurzfristige Abwärtstrendlinie zurück und vergab damit die erste Chance, den Aufwärtstrend fortzusetzen. An der Ausgangslage hat sich damit nichts geändert: Noch befindet sich der Index in einer hochspannenden Pattsituation, die keine der Marktteilnehmerseiten für sich entscheiden konnte. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.15 Uhr): Kann der DAX jetzt über der 12.220...

