Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) war sich während der geldpolitischen Beratungen am 25. und 26. Juli 2017 nicht einig über den Zeitplan künftiger Zinserhöhungen. Wie aus dem Protokoll der Beratungen hervorgeht, waren sie sich nicht sicher, warum die Inflation in den vergangenen Monaten so niedrig war. Sie waren sich aber einig, dass sie bald mit dem Abbau der aufgeblähten Bilanz der Federal Reserve beginnen wollen. Sowohl im Juni als auch im Juli enttäuschten die Verbraucherpreisdaten. Die Inflationsrate lag zuletzt bei 1,7 Prozent und der Preisindex der privaten Konsumausgaben stieg lediglich mit einer Jahresrate von 1,4 Prozent. Die schwachen Juni-Daten hinderten den FOMC nicht daran, am 26. Juli an der Einschätzung festzuhalten, dass sich die Jahresinflationsrate mittelfristig beim Zielwert von 2 Prozent stabilisieren werde. Laut Protokoll schlugen einige der Notenbanker vor, die Zinserhöhungen für den Moment auszusetzen. Sie argumentierten, die Fed könne sich unter den aktuellen Umständen erlauben, geduldig zu sein. Andere wiederum sorgten sich, dass der starke Arbeitsmarkt und die hohen Aktienkurse die Inflation über das Fed-Ziel heben könnten, was dann wieder schwierig zu kontrollieren wäre. Diese FOMC-Mitglieder plädierten entsprechend dafür, nicht zu lange mit den Zinserhöhungen zu warten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Folgende Unternehmen veröffentlichen Geschäftszahlen

13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 2Q, Bentonville

13:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q, Hangzhou

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: +16,0 zuvor: +19,5 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 244.000 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,7% zuvor: 76,6% 16:00 Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.465,00 -0,10% Nikkei-225 19.712,06 -0,09% Hang-Seng-Index 27.336,68 -0,26% Kospi 2.361,28 +0,55% Shanghai-Composite 3.258,05 +0,36% S&P/ASX 200 5.769,20 -0,27%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In Tokio wird das Plus aber im Zaum gehalten vom zum Dollar aufwertenden Yen. In Hongkong pendelt der HSI ebenfalls um seinen Vortagesschluss, obwohl der Kurs des Indexschwergewichts Tencent um 3,5 Prozent zulegt nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Während zum Einen das Thema Nordkorea weiter nach hinten rückt und von dieser Seite Entspannung kommt, kommt zum Anderen vom am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung ein aus Aktienmarktsicht günstiges Zinssignal. Gesucht sind Aktien von Rohstoffunternehmen, weil der nachgebende Dollar für Preisauftrieb bei den Rohstoffpreisen sorgt. Beim Gold kommt noch die Aussicht auf zunächst nicht weiter steigende US-Zinsen als Kurstreiber hinzu. In Sydney gewinnen Rio Tinto 1,8 Prozent, in Tokio Nippon Steel 1 Prozent und Sumitomo Metal 1,9 Prozent. Die Aktie des Goldschürfers Newcrest verteuert sich um 2,1 Prozent. Für Auftrieb bei Aktien aus dem Reedereisektor sorgt, dass der dänische Reedereiriese Maersk im zweiten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben und besser abgeschnitten hat als erwartet dank steigender Frachtpreise und einer die Kapazitäten übersteigenden Nachfrage. Cosco liegen in Hongkong knapp 1 Prozent im Plus, Cosco Shipping Development ziehen um gut 2 Prozent an und Pacific Basin um fast 9 Prozent. Cathay Pacific gewinnen 2,1 Prozent, obwohl die Fluglinie schlechte Quartalszahlen gemeldet hat. Markteilnehmer erklären die Kursreaktion unter anderem damit, dass die Aktie in den Tagen zuvor bereits kontinuierlich nachgegeben habe. Zudem setze der Markt auf den Ausblick.

US-NACHBÖRSE

Cisco Systems reagierten mit einem Minus von 2,4 Prozent auf die Bekanntgabe von Geschäftszahlen (siehe unten). Netapp legten zunächst zu, drehten dann aber ins Minus und büßten 1,3 Prozent ein. Das auf Speichertechnologie spezialisierte Unternehmen hatte umsatzmäßig die Erwartungen im Quartal übertroffen und beim Gewinn sogar geschlagen. Allerdings blieb der Ausblick nur grob im Rahmen der kursierenden Schätzungen. Auch für Synopsis ging es leicht nach unten um 1,3 Prozent. Das Softwareunternehmen hatte sowohl mit den Quartalszahlen wie auch dem Ausblick die Schätzungen des Marktes getroffen. Spartannash verfehlte auf der Umsatzseite in seinem zweiten Quartal die Konsenserwartung der Analysten. Der Kurs des Einzelhändlers gab darauf um 0,8 Prozent nach. Für L Brands ging es um 5,6 Prozent nach unten. Der Einzelhändler mit Marken wie Victoria's Secret übertraf zwar im Berichtsquartal die Erwartung, enttäuschte aber beim Ausblick. Briggs & Stratton enttäuschte beim Umsatz und beim Gewinn mit den Quartalszahlen. Der Kurs des Motorenbauers knickte um 11,6 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 22.024,87 0,12 25,88 11,45 S&P-500 2.468,11 0,14 3,50 10,24 Nasdaq-Comp. 6.345,11 0,19 12,10 17,87 Nasdaq-100 5.917,42 0,16 9,69 21,67 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 731 Mio 701 Mio Gewinner 1.798 1.085 Verlierer 1.184 1.891 unverändert 99 116

Gut behauptet - Während das als eher taubenhaft interpretierte Protokoll der US-Notenbanksitzung vom Juli den Markt stützte, befeuerte US-Präsident Trump mit der Auflösung zweier Beratergremien Zweifel am Zustandekommen von Wirtschaftsreformen und bremste damit den Anstieg der Aktienkurse. Bei den Einzelwerten kletterten Urban Outfitters nach guten Quartalszahlen um 17,5 Prozent. Target (+3,6 Prozent) profitierten von übertroffenen Gewinnerwartungen und einem erhöhten Ausblick. Im Fahrwasser von Urban Outfitters und Target erholten sich auch andere Einzelhandelswerte, von denen einige am Dienstag heftig abverkauft worden waren, weil ihre Quartalsausweise mit Enttäuschung aufgenommen wurden. Dazu gehörten Home Depot, Dick's Sporting Goods und Advance Auto Parts. Mit einem Plus von durchschnittlich 0,7 Prozent bildeten Einzelhandelswerte den zweitstärksten Sektor. Besser schnitt nur der Rohstoffsektor mit einem Plus von 0,9 Prozent ab. Er profitierte von gestiegenen Metallpreisen, diese wiederum vom schwächeren Dollar.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,23 -3,2 2,26 -21,4 30 Jahre 2,81 -2,8 2,84 -25,3

Die Notierungen der US-Staatsanleihen legten zu und profitierten nach dem Protokoll der Notenbanksitzung von der Aussicht auf zunächst nicht weiter steigende US-Zinsen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:41 % YTD EUR/USD 1,1777 +0,1% 1,1771 1,1755 +12,0% EUR/JPY 129,38 -0,2% 129,61 130,37 +5,2% EUR/GBP 0,9130 -0,0% 0,9132 0,9142 +7,1% GBP/USD 1,2900 +0,1% 1,2890 1,2858 +4,6% USD/JPY 109,86 -0,2% 110,11 110,91 -6,0% USD/KRW 1136,68 +0,1% 1135,67 1141,07 -5,9% USD/CNY 6,6710 -0,3% 6,6916 6,6918 -4,0% USD/CNH 6,6797 -0,1% 6,6882 6,7013 -4,2% USD/HKD 7,8222 +0,0% 7,8216 7,8227 +0,9% AUD/USD 0,7937 +0,1% 0,7930 0,7852 +10,0%

Der Dollar gab in Reaktion auf das Fed-Protokoll auf breiter Front nach. Der Hinweis auf den Bilanzabbau sei schon eingepreist gewesen und habe daher den Greenback nicht gestützt, hieß es. Und eine nächste Zinserhöhung noch in diesem Jahr sei angesichts der Protokollaussagen eher etwas unwahrscheinlicher geworden. Der Euro stieg auf etwa 1,1770 Dollar. Vor der Veröffentlichung hatte die Gemeinschaftswährung knapp oberhalb von 1,17 Dollar notiert.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,85 46,78 +0,1% 0,07 -17,8% Brent/ICE 50,45 50,27 +0,4% 0,18 -14,1%

Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verringerte sich um 1,6 Prozent auf 46,78 Dollar. Brent gab um 1,0 Prozent auf 50,27 Dollar nach. Selbst der schwächere Dollar bremste die Talfahrt nicht, obwohl er Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum billiger macht. Belastend habe ein Detail aus dem wöchentlichen Bericht der US-Regierung zu den Öllagerbeständen gewirkt, hieß es. Demnach nimmt die Ölförderung in den USA zu und hat schon fast wieder das Spitzenniveau aus dem Jahr 2015 erreicht. Diese Entwicklung dürfte einen nachhaltigen Abbau des Überangebots verhindern, hieß es. Dass die Lagerbestände in der vergangenen Woche überraschend deutlich gesunken seien, sei darüber in den Hintergrund getreten, zumal Daten des Branchenverbands American Petroleum Institute vom Vorabend dies schon angedeutet hatten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,03 1.280,92 +0,5% +6,11 +11,8% Silber (Spot) 17,12 17,11 +0,1% +0,01 +7,5% Platin (Spot) 976,50 981,50 -0,5% -5,00 +8,1% Kupfer-Future 2,96 2,95 +0,2% +0,01 +17,4%

Das Gold als Nutznießer niedriger Zinsen zog nach dem Fed-Protokoll deutlicher an und erholte sich von den Verlusten der vorigen Tage. Für die Feinunze wurden im späten US-Handel 1.282 Dollar gezahlt, das waren 0,8 Prozent mehr als am Dienstag. Das zinslos gehaltene Edelmetall wird im Fall von steigenden Zinsen weniger interessant, wenn zum Beispiel am Anleihemarkt höhere Renditen zu erzielen sind.

MELDUNGEN SEIT MITWOCH 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Die Exporte Japans sind im Juli dank der Nachfrage nach Autos und Fahrzeugteilen um 13,4 Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen. Damit sind die Ausfuhren den achten Monat in Folge höher ausgefallen. Volkswirte hatten ein Exportwachstum von 14 Prozent erwartet. Die Importe legten im Juli um 16,3 Prozent zu.

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

Das BIP ist im zweiten Quartal um 6,5 Prozent zum Vorjahr gestiegen, stärker als von Ökonomen mit 6,3 Prozent erwartet.

NORDKOREA

Der Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, hat dem Staatschef im Zusammenhang mit Nordkorea widersprochen. Es gebe "keine militärische Lösung" des Atomkonflikts mit Pjöngjang, zitierte die Webseite American Prospect Bannon. Trump hatte Nordkorea mit einem militärischen Eingreifen gedroht. Die Konfrontation mit Nordkorea sei "nur ein Nebenschauplatz". In Wahrheit drehe sich alles um den Handelskonflikt mit China.

CISCO SYSTEM

hat in seinem vierten Geschäftsquartal zwar die Erwartungen des Marktes erfüllt, rechnet aber im laufenden Quartal mit einem neuerlichen Umsatzrückgang. Der Gewinn fiel auf 2,4 Milliarden US-Dollar bzw 48 Cent von 2,8 Milliarden Dollar. Bereinigt um Sondereffekte betrug er je Aktie 61 Cent und traf damit genau die Konsensprognose der Analysten. Der Umsatz sank um 4 Prozent auf 12,1 Milliarden Euro. Cisco selbst hatte einen Gewinn je Anteil von 60 bis 62 Cent und einen Umsatzrückgang von 4 bis 6 Prozent prognostiziert. Für das laufende Quartal stellte Cisco einen bereinigten Gewinn je Aktie von 59 bis 61 Cent in Aussicht. Analysten rechneten bislang mit 60 Cent. Der Umsatz wird nach Einschätzung des Konzerns um 1 bis 3 Prozent sinken.

ONCOR

Der Hedgefonds Elliott Management hat sich mit dem Kauf von Anleihen in die Position gebracht, die Milliardenübernahme des Stromnetzbetreibers Oncor durch Investor Warren Buffett verhindern zu können. Mehrere Informanten berichten, Elliott habe in den vergangenen Monaten Schulden der Energy Future Holdings Corp erworben, der Muttergesellschaft von Oncor. Berkshire ist bekannt dafür, Zukäufe schnell abzuwickeln und sich nicht auf Übernahmeschlachten einzulassen. Die Beteiligungsgesellschaft kündigte am Mittwoch an, die eigene Offerte von über 9 Milliarden US-Dollar aufrecht zu erhalten und das Gebot nicht zu erhöhen.

