Liebe Leser,

es ist erstaunlich, dass gerade die FCA (Fiat Chrysler) Aktie in diesem Jahr im Vergleich mit den großen Peers der Automobilbranche die meisten Zugewinne verzeichnet hat. Dabei performt der Hersteller fundamental betrachtet gar nicht so gut. Was hier den Kurs antreibt, ist wohl zum einen die Aussicht auf eine höhere Profitabilität, da FCA sich weiterhin in einer Umstrukturierung der Segmente befindet. Wie das Manager-Magazin in dieser Woche mit Berufung auf Automotive News ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...