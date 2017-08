Tagesgewinner war am Mittwoch Rocket Internet mit 6,44% auf 19,34 (227% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,17%) vor FACC mit 5,35% auf 10,84 (195% Vol.; 1W 8,24%) und Glencore mit 4,23% auf 345,25 (90% Vol.; 1W 1,60%). Die Tagesverlierer: GoPro mit -4,76% auf 9,41 (195% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -7,38%), JinkoSolar mit -2,80% auf 27,45 (121% Vol.; 1W -3,75%), Österreichische Post mit -2,19% auf 37,31 (137% Vol.; 1W -5,82%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (24167,76 Mio.), Royal Dutch Shell (21641,78) und Apple (8662,97). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei YY Inc. (695%), Semperit (277%) und Chorus Clean energy (246%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist RBI mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...