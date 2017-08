FRANKFURT/WIESBADEN (Dow Jones)--Die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2017 auf Jahressicht deutlich zurückgegangen, wobei die Zahl der Genehmigungen für den Bau von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gegen den Trend zunahm. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) wurden im ersten Halbjahr 13.400 bzw. 7,3 Prozent weniger Genehmigungen erteilt, und die Zahl der Baugenehmigungen von Neubauwohnungen sank um 4,9 Prozent.

Dagegen lagen die Genehmigungen von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern um 1,8 Prozent über dem Niveau des ersten Halbjahrs 2016. Insgesamt wurden 82.100 solcher Wohnungen genehmigt, was der höchste Wert in einem ersten Halbjahr seit 20 Jahren war. Die Baugenehmigungen von Wohnungen in Einfamilienhäusern sanken dagegen um 9,5 Prozent und die für Wohnungen in Zweifamilienhäusern um 2,2 Prozent.

