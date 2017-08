FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist am Donnerstag etwas leichter in den Handel gestartet. Im Fokus steht die Veröffentlichung des Protokolls der geldpolitischen Sitzung der Europäischen Zentralbank vom 20. Juli. Die Anleihestrategen der DZ Bank gehen davon aus, dass das Protokoll wenig neue Informationen darüber liefern wird, wann die Notenbank eine Entscheidung über eine Verlängerung und/oder Änderung der Anleihekäufe oder über eine mögliche Modifikation des APP trifft.

In diesem Zusammenhang gab es in den zurückliegenden Wochen an den Finanzmärkten immer wieder Gerüchte, dass EZB-Präsident Draghi beim Zentralbankertreffen in Jackson Hole Anhaltspunkte über die Fortführung des Kaufprogramms preisgebe. Doch diese Hoffnung wurde am Mittwoch ebenfalls enttäuscht, als bekannt wurde, dass Draghi wohl keine neuen geldpolitischen Informationen im Gepäck für Jackson Hole habe.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert um 8.20 Uhr um neun Ticks auf 163,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,99 Prozent und das Tagestief bei 163,87 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 6.107 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert einen Tick auf 132,69 Prozent.

August 17, 2017 02:31 ET (06:31 GMT)

