NEW YORK (IT-Times) - Äußerungen von US-Präsident Donald Trump haben am Vortag Amazon-Aktien an der New Yorker Nasdaq kurzzeitig unter Druck gesetzt. Der US-Präsident bezeichnete in einen Tweet den weltweit führenden Online-Händler als schädlich für andere Einzelhändler. Laut Trump füge Amazon.com anderen...

Den vollständigen Artikel lesen ...