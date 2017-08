FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt sind die Renditen am Donnerstag moderat zurückgegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg im Gegenzug etwas an. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank um etwa einen Basispunkt auf 0,43 Prozent.

Als Grund für die Entwicklung wurde am Markt vor allem das am Mittwochabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank Fed genannt. Der Mitschrift zufolge gibt es unter den Zentralbankern eine große Debatte über die ungewöhnlich schwache Inflation. Eine Zinsanhebung im Dezember, wie derzeit von zahlreichen Bankökonomen erwartet, wird damit ein Stück weit unwahrscheinlicher. Die verhaltene Teuerung gilt als Hauptgrund für den sehr moderaten Zinsanhebungskurs der Fed.

Im Tagesverlauf dürfte die Geldpolitik im Fokus bleiben. Am Mittwoch hatte ein Medienbericht für Aufsehen gesorgt, wonach eine mit Spannung erwartete Rede von EZB-Präsident Mario Draghi auf der Notenbanktagung in Jackson Hole vermutlich wenig Neues bringt. Deshalb dürften Anleger am Donnerstagmittag verstärkt auf das Sitzungsprotokoll der Europäischen Zentralbank (EZB) achten. Daneben stehen im Euroraum und in den USA einige beachtenswerte Konjunkturdaten an./bgf/tos/stb

