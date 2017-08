FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag nach seiner jüngsten Erholungsrally etwas schwächer in den Handel gestartet. Vor allem der Dax nahm sich eine Verschnaufpause, nachdem er in den vergangenen drei Handelstagen mehr als 2 Prozent zugelegt hatte. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,30 Prozent auf 12 226,53 Punkte.

Kein Rückenwind kam dabei von den US-Börsen. An der Wall Street ließ das veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed die Investoren über den künftigen Zinspfad im Unklaren. Im Fokus standen derweil aber auch US-Präsident Donald Trump und sein zunehmend angespanntes Verhältnis zu Wirtschaftsvertretern. "Immer mehr Anleger zweifeln nun daran, dass der US-Präsident seine Reformpolitik durchsetzen kann", schrieb daraufhin die Postbank in einem Kommentar.

Die deutschen Indexkollegen schlugen sich etwas besser: Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,17 Prozent auf 25 006,67 Punkte nach oben, der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,2 Prozent auf 2272,38 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 jedoch gab in ähnlichem Maße nach wie der Dax./tih/fbr

