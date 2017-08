LOS ANGELES (IT-Times) - Apple will offenbar in Sachen TV-Content deutlich aufrüsten und im nächsten Jahr 1,0 Mrd. US-Dollar für TV-Inhalte ausgeben. Wie das Wall Street Journal berichtet, will Apple bis zu 10 TV-Serien nach dem Vorbild von "Game of Thrones" und "House of Cards" umsetzen, um sein eigenes...

Den vollständigen Artikel lesen ...