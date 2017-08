Bern (ots) -



Die im Wirtschaftsverband SUISSEDIGITAL zusammengeschlossenen

Kabelnetze konnten in den letzten 12 Monaten 90'800 neue

Digitalabonnenten gewinnen. Verantwortlich für dieses starke Wachstum

waren die Geschäftsbereiche Internet, Mobile- und Festnetztelefonie.



"Die Zahlen zum zweiten Quartal zeigen, dass sich unsere

Mitglieder im hart umkämpften und komplexer werdenden

Telekommunikationsgeschäft sehr gut behaupten können und die

strategischen Stossrichtungen stimmen", sagt Simon Osterwalder,

Geschäftsführer des Verbands SUISSEDIGITAL. Mit der bevorstehenden

Lancierung des von der Branche mitgetragenen TV-Formats "MySports"

steigt auch die öffentliche Wahrnehmung für die knapp 200

SUISSEDIGITAL-Telekommunikationsunternehmen, die für die

Digitalisierung der Schweiz wesentlich sind. Osterwalder: "MySports

motiviert und beflügelt die Kabelnetzbranche und zeigt, dass wir uns

von regulatorisch verursachten Ungleichgewichten nicht abschrecken

lassen. Wir gehen vorwärts und stellen uns dem Wettbewerb zu Gunsten

der Kunden." Dies wirkt sich entsprechend positiv auf die

Kundenzahlen aus: So konnten die Kabelnetze per Mitte Jahr 90'800

Abonnenten gewinnen (+2%).



Wachstum dank Internet und Telefonie



Verantwortlich für dieses Wachstum sind weiterhin die Bereiche

Breitbandinternet (+29'500 Abonnenten) und Telefonie (+101'300

Abonnenten). Ersterer wird für die künftige Marktpräsenz und die

physische Verbindung zum Kunden immer wichtiger. "Unsere Mitglieder

sorgen mit ihren flächendeckend verfügbaren

Hochbreitband-Infrastrukturen für den einfachen und schnellen Zugang

zur digitalen Welt. Dank der überlegenen Infrastruktur werden sie

dies auch künftig sicherstellen können", sagt Osterwalder.



Zahlen zweites Quartal 2017: => Siehe PDF-Dokument



SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer

Kommunikationsnetze. Ihm sind knapp 200 privatwirtschaftlich wie auch

öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die rund

2.4 Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie und

weiteren Angeboten versorgen.



