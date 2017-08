Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbanker uneins über nächste Zinserhöhung

Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) war sich während der geldpolitischen Beratungen am 25. und 26. Juli 2017 nicht einig über den Zeitplan künftiger Zinserhöhungen. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Protokoll der Beratungen hervorgeht, waren sie sich nicht sicher, warum die Inflation in den vergangenen Monaten so niedrig war. Sie waren sich aber einig, dass sie bald mit dem Abbau der aufgeblähten Bilanz der Federal Reserve beginnen wollen.

Deutsches Arbeitsvolumen sinkt im 2Q trotz steigender Beschäftigung

Das Arbeitsvolumen der deutschen Volkswirtschaft hat im zweiten Quartal 2017 trotz einer steigenden Beschäftigtenzahl abgenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts sank das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen, also das Produkt aus Erwerbstätigenzahl und Arbeitsstunden je Erwerbstätigem, gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,4 Prozent auf 12,4 Milliarden Stunden. Dahinter stand ein Rückgang der geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigem um 1,9 Prozent auf 321,2 Stunden. Die Zahl der Erwerbstätigen dagegen stieg um 1,5 Prozent auf 44,2 Millionen. Das Bruttoinlandsprodukt lag im zweiten Quartal um 2,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals.

Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Deutschland sinkt deutlich

Die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2017 auf Jahressicht deutlich zurückgegangen, wobei die Zahl der Genehmigungen für den Bau von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gegen den Trend zunahm. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) wurden im ersten Halbjahr 13.400 bzw. 7,3 Prozent weniger Genehmigungen erteilt, und die Zahl der Baugenehmigungen von Neubauwohnungen sank um 4,9 Prozent.

Japans Exporte steigen den achten Monat in Folge

Die Exporte Japans sind im Juli dank der Nachfrage nach Autos und Fahrzeugteilen um 13,4 Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen. Damit sind die Ausfuhren den achten Monat in Folge höher ausgefallen, teilte das japanische Finanzministerium am Donnerstag mit. Volkswirte hatten für den Juli ein Exportwachstum von 14 Prozent erwartet. Die Importe legten im Juli um 16,3 Prozent zu. Der Handelsbilanzüberschuss im Juli lag bei 418,8 Milliarden Yen. Das war 17 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

CEO-Beratergremien des US-Präsidenten aufgelöst

Nach den umstrittenen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zur Gewalt in Charlottesville sind zwei seiner aus Wirtschaftsführern bestehenden Beratergremien am Ende. Trump selbst twitterte, dass er das Manufacturing Council und das Strategic and Policy Forum auflöse.

Trumps Chefstratege sieht "keine militärische Lösung" im Nordkorea-Konflikt

Der Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, hat dem Staatschef im Zusammenhang mit Nordkorea widersprochen. Es gebe "keine militärische Lösung" des Atomkonflikts mit Pjöngjang, zitierte die Webseite American Prospect Bannon am Mittwoch (Ortszeit). Trump hatte Nordkorea mit einem militärischen Eingreifen gedroht.

Südkoreas Präsident will Krieg "um jeden Preis verhindern"

Der südkoreanische Präsident Moon Jae In hat trotz der jüngsten Eskalation des Nordkorea-Konflikts eine friedliche Lösung angemahnt. "Ich werde einen Krieg um jeden Preis verhindern", sagte Moon am Donnerstag in Seoul. "Ich möchte, dass alle Südkoreaner darauf vertrauen, dass es keinen Krieg geben wird."

Kauder warnt vor "Schnellschuss" bei Einführung von Sammelklagen

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat vor einem "Schnellschuss" bei der Einführung von Verbraucher-Sammelklagen gewarnt. "Eine solche grundlegende Änderung im Zivilprozessrecht kann nicht einfach übers Knie gebrochen werden", zitierte die Rheinische Post aus einem Brief des Politikers an die Grünen-Fraktionsspitze. Er reagierte damit auf eine Forderung der Grünen, die Möglichkeit einer Sammelklage für Geschädigte im Dieselskandal noch in dieser Legislaturperiode einzuführen.

Saudi-Arabien öffnet Grenze für Pilger aus Katar

Erstmals seit dem Abbruch der Beziehungen zu Katar vor gut zwei Monaten öffnet Saudi-Arabien seine Grenze zu dem Nachbarland. Damit wolle König Salman den Bürgern Katars die Pilgerfahrt nach Mekka ermöglichen, meldete die staatliche saudiarabische Nachrichtenagentur SPA am Mittwochabend. Der Grenzübergang Salwa solle für die jährliche Hadsch Anfang September geöffnet werden. Die Pilgerfahrt gilt als Höhepunkt im Leben von Muslimen.

FRANKREICH

Arbeitslosenquote 2Q 9,5% (1Q: 9,6%)

PHILIPPINEN

BIP 2Q +6,5% gg Vorjahr (PROG +6,3%)

