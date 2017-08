Was bedeutet eigentlich der Begriff "rechts"? Glaubt man den etablierten Medien und der Politik, bedeutet "rechts" = "Nazi". Wenn wir aber in ein älteres Wörterbuch schauen, die Rede ist von Büchern aus der Zeit von 1970 bis 2000, dann wird man erstaunt sein, was tatsächlich unter "rechts" zu verstehen ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...