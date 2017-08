Der DAX konnte gestern auch den dritten Handelstag in dieser Woche mit Zugewinnen abschließen. Und am Mittwoch fielen diese auch wieder deutlich stärker aus als am Tag zuvor. So ging es um 0,7 Prozent aufwärts für den deutschen Leitindex. Damit blieb er aber dennoch weiterhin unter der 12.300er-Marke. Mehr erfahren Sie hier von Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.