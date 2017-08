PULLACH (dpa-AFX) - Der Autovermieter Sixt hat seinen Nettogewinn im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 43,6 Millionen Euro, nach gut 32 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Sixt hatte bereits Ende Juli besser als erwartete vorläufige Zahlen vorgelegt und seine Jahresprognose erhöht. Die Gesellschaft profitierte dabei von einem anhaltend starken Auslandsgeschäft in der Autovermietung, vor allem in wichtigen Märkten wie Spanien, Frankreich und den USA. Die Aktie konnte am Donnerstagmorgen zulegen und gewann 2,7 Prozent auf 64,55 Euro und lag zeitweise an der Spitze des SDax.

Das Unternehmen erwartet im laufenden Jahr ein Ergebnis vor Steuern deutlich über den Vorjahreswert von 218,3 Millionen Euro und ein solides Umsatzwachstum. Mit einer Umsatzrendite von nahezu 10 Prozent sei Sixt der wohl profitabelste international agierende Automobilvermieter der Welt, sagte Vorstandschef Erich Sixt. Dabei kämen dem Unternehmen auch die Verschiebung der Tourismusströme im Mittelmeerraum in Länder wie Frankreich und Spanien entgegen./nas/jha/fbr

ISIN DE0007231326

AXC0084 2017-08-17/10:29