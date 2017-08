Oldenburg - An den Weltbörsen herrscht zurzeit eine positive Grundstimmung, so die Experten von LOYS.Das liege einerseits an den guten volkswirtschaftlichen Daten. Andererseits würden die guten Quartalszahlen der Unternehmen die Märkte beflügeln. Ufuk Boydak und Dr. Christoph Bruns, Fondsmanager und Mitinhaber der Fondsgesellschaft LOYS AG, würden in ihrem Monatskommentar die aktuelle Lage der globalen Finanzmärkte betrachten.

Den vollständigen Artikel lesen ...