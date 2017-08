Selbstregulierung statt Staatseinmischung: Viele Tech-Konzerne setzen im Kampf gegen Falschnachrichten im Netz auf Initiativen. Der Browseranbieter Mozilla startet eine eigene - und setzt dabei auf Technologie.

"Fake-News", das sagt ja schon der Name, sind doch etwas Amerikanisches. Ein Phänomen, das es hierzulande nicht gibt, etwas, das vor allem in der Hochphase des US-Wahlkampfs Konjunktur hatte: Wenn zum Beispiel der Papst angeblich Präsidentschaftskandidat Donald Trump unterstützte oder seine Kontrahentin Hillary Clinton in einem Pädophilenring aktiv war.

Doch auch Beispiele in Deutschland zeigen: Die gezielten Halbwahrheiten oder bösen Märchen sind gar nicht so weit weg. So machte die ARD unlängst auf einen Sachverhalt aufmerksam: Ein Bild von mehreren Flüchtlingen vor einer Kirche wurde in den sozialen Netzwerken verbreitet, um darauf hinzuweisen, dass da Muslime gegen eine Kirche pinkelten. Die Wahrheit: Bei den Flüchtlingen handelte es sich um Christen aus Äthiopien und Eritrea, die an der Mauer der Kirche beteten. Sie sind eben nicht auf Länder oder Zeitfenster beschränkt - gefälschte Tatsachen gibt es überall.

Das hat auch die Politik erkannt und will mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz Falschnachrichten und Hass im Netz den Kampf ansagen - und erhöht damit den Druck auf die entsprechenden Plattformen. Unternehmen wie Facebook setzen auf personelle Aufstockung, "Faktenchecker", aber auch auf die Unterstützung von Initiativen für mehr Medienkompetenz oder rufen direkt eine eigene ins Leben.

Auch der Browseranbieter Mozilla hat in der vergangenen Woche selbst eine Initiative angekündigt. Dabei handele es sich um einen "umfassenden Ansatz, der dazu beitragen soll, das Internet glaubwürdig und gesund zu halten". Bei seiner "Information Trust Initiative" setzt das Unternehmen auf ein Potpourri an Methoden, die beim Aufspüren und Verhindern von Falschnachrichten helfen sollen. Darunter auch der Einsatz von virtueller Realität.

Vorgestellt hat die Initiative Mozillas Chief Innovation Officer Katharina Borchert, die sich mit Journalismus auskennt: Die 44-Jährige war vorher Geschäftsführerin bei "Spiegel Online" und ist seit 2016 bei dem Technologie-Unternehmen verantwortlich für die zukünftige Ausrichtung des Konzerns.

Die Idee zu der Initiative kam Borchert und ihrem Team beim Gespräch in ihrem Büro in Mountain ...

