Bei Patentprozessen ziehen Konzerne gerne vor deutsche Gerichte. Hiesige Spezialisten verdienen gut daran. Unsere Rangliste zeigt die besten.

Wenn sich ein US-Konzern mit einem japanischen Konkurrenten streitet, begegnen sie sich mitunter vor einem deutschen Gericht. So lief es zumindest bei der Auseinandersetzung zwischen dem amerikanischen Pharmahersteller Merck und Shionogi aus Japan.

Im Jahr 2015 trafen sich die beiden Parteien vor dem Landgericht Düsseldorf. Der Grund: Bei Patentstreitigkeiten können Unternehmen das Gericht praktisch weltweit aussuchen - und ihre Wahl fällt häufig auf Deutschland. "Düsseldorf, Mannheim und München stehen europaweit ganz oben auf der Beliebtheitsskala für Patentstreitigkeiten", sagt Gisbert Hohagen, Patentrechtsanwalt bei der Großkanzlei Taylor Wessing.

Das hat vor allem drei Gründe. Die Verfahren gehen in Deutschland vergleichsweise schnell, sie dauern im Schnitt 12 bis 14 Monate. Sie sind günstig, in Großbritannien kosten Prozesse Experten zufolge drei- bis viermal, in den USA zehnmal so viel wie hierzulande. Und die deutschen Richter gelten als versiert und spezialisiert - was die Prozesse aus Sicht der Kläger berechenbarer macht.

Hinzu kommt: Wer in anderen Ländern klagt, geht ein erhebliches Risiko ein. Mitunter erklären die Richter das Patent für nichtig - und niemand hat mehr etwas davon. "Großbritannien ist ein wahrer Patente-Friedhof", sagt ein prominenter Patentrechtsanwalt. In Deutschland dagegen sei es nicht zulässig, Patente vor den Zivilgerichten im Zuge solcher Streitereien für nichtig zu erklären.

Die Folge: 63 Prozent aller Patentstreitigkeiten in Europa landen vor den deutschen Patentgerichten, sagt Hohagen von Taylor Wessing. Zwei Drittel seiner Mandanten kommen aus dem Ausland.

Aber welche Anwälte sind ihr Geld wirklich wert? Und wer genießt im Kreis der Kollegen den besten Ruf? Diese Fragen beantwortet eine exklusive Rangliste der WirtschaftsWoche.

Top-Kanzleien für Patentrecht (Juristen)

Welche Sozietäten und Spezialisten die Jury besonders empfiehltKanzleiAnwältePatentrechtsanwälte (Juristen)Allen & OveryJoachim FeldgesAmpersandHosea ...

