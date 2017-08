Die Anleger treten nach Kursgewinnen der vergangenen Tage auf die Bremse, der deutsche Leitindex gibt leicht nach. Allerdings ermuntert der Autovermieter Sixt einige Anleger zum Einstieg in den Titel.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag nach seiner jüngsten Erholungsrally etwas zögerlicher in den Handel gestartet. Vor allem der Dax nahm sich eine kleine Verschnaufpause, nachdem er in den vergangenen drei Handelstagen mehr als 2 Prozent zugelegt hatte. Gegen Ende der ersten Handelsstunde gab der deutsche Leitindex moderat um 0,1 Prozent auf 12 248 Punkte nach.

Kein Rückenwind kam dabei von den US-Börsen. An der Wall Street ließ das veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed die Investoren über den künftigen Zinspfad im Unklaren. Im Fokus standen derweil aber auch US-Präsident Donald Trump und sein zunehmend angespanntes Verhältnis zu Wirtschaftsvertretern. "Immer mehr Anleger zweifeln nun daran, dass der US-Präsident seine Reformpolitik durchsetzen kann", schrieb daraufhin die Postbank in einem Kommentar.

"Trump isoliert sich zunehmend und an eine Umsetzung seines Wirtschaftsplans glaubt kaum noch jemand", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. "Trumps Unberechenbarkeit könnte jederzeit zum Risiko werden."

Die deutschen Indexkollegen schlugen sich derweil besser: Der MDax der mittelgroßen Werte schaffte es zuletzt mit 0,1 Prozent ins Plus auf 24 985 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,1 Prozent auf 2270 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 jedoch gab in ähnlichem Maße nach wie ...

