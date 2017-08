Annaberg-Buchholz (ots) -



Im Erzgebirge kann man im Spätsommer & Herbst wunderbaren Melodien lauschen.



Klassik, Alte Musik, Experimentelles und Traditionelles - das Angebot für Kulturfans ist vielfältig:



Ihr Erbauer ist weltberühmt, ihr silberner Klang unerreicht. Vor über 300 Jahren schuf Gottfried Silbermann in der Region rund um die Bergstadt Freiberg eine einzigartige Orgellandschaft, die bis heute Musikliebhaber und Orgelfreunde aus aller Welt in ihren Bann zieht! »FANTASIEN UNTER ALLERLEY GESTALT«, so das Motto der diesjährigen Silbermanntage. Vom 06. bis 17.September bezaubert das bedeutendste Orgel- und Musikfestival Mitteldeutschlands wieder Gäste & Musikliebhaber aus Nah und Fern. www.silbermann.org



Beim Wanderkonzerte des Musikfestes Erzgebirge am 17.September, welches im Rahmen der Wanderwoche stattfindet, werden Landschaft& Natur zum klingen gebracht. Es stimmt auf das bedeutende Festival unter der Leitung des Intendanten Hans-Christoph Rademann ein, was im Jahr 2018 wieder stattfinden wird.



Die Erzgebirgische Philharmonie Aue ist ebenfalls musikalisches Aushängeschild einer ganzen Region. Der Dirigent & Generalmusikdirektor Naoshi Takahashi formt das Orchester mit höchsten Qualitätsansprüchen. Zunächst darf beim Musiksommer Erzgebirge (am 26. August & 03. September) klassischen Melodien gelauscht werden. Zum Start der neuen Spielzeit im September wartet die Philharmonie ebenfalls mit fantastischen Klangerlebnissen auf und begleitet ebenso kleine & große Theaterfreunde durch die kommende Saison des Eduard von Winterstein-Theaters. www.winterstein-theater.de



Das Europäische und zugleich Internationale Blasmusikfestival Bad Schlema versetzt den Kurort alljährlich am 3. Septemberwochenende (15.-17. September 2017)in einen blasmusikalischen Ausnahmezustand. Orchester aus aller Welt bringen ihre Fans im Erzgebirge mit Rock, Pop, Volksmusik, Big-Band-Sound und Swing spielend in Schwung. www.bergmannsblasorchester.de



Carlsfeld im Erzgebirge gilt als die Geburtsstätte des Bandonions. Von hier wurden die schönen Instrumente bis nach Argentinien geliefert, wo Sie mit wundervollen Klängen und Rhythmen den Tango- Tanz anheizten. Im Jahr 2017 dürfen sich Gäste vom 06. bis 08. Oktober beim Bandonionfestival wieder auf internationale Bandoniongruppen und Solisten freuen. Carlsfeld lockt mit lateinamerikanischen Klängen und heißen Rhythmen zum Tango-Tanzen. www.carlsfeld.com



Nach derlei Musik- & Kulturgenuss kommt die Zugabe dann aus der Natur! Bei einer Wanderung durch rauschende Wälder klingen stimmungsvollen Melodien & Konzerte lange nach. Die passenden Touren dazu sind in der aktuellen Broschüre "Pure Wanderlust" oder in der ERZAppAktiv zu finden.



Kontakt: Tel. +49 (0) 3733 188 00 0; www.erzgebirge-tourismus.de



