Kassel (ots) -



- Henning Schulze-Lauen wird COO



- Radmacher: "Schnell skalierbares Geschäft vor großem Wachstumsschub"



- Fokus auf Erneuerbare Energien und weitere industrielle Anwendungen



Dr. Henning Schulze-Lauen wird neuer Chief Operating Officer (COO) der enercast GmbH, eines schnell wachsenden Technologieunternehmens, das auf angewandte künstliche Intelligenz spezialisiert ist. Im Geschäft mit Unternehmen aus dem Bereich erneuerbarer Energien gehört enercast zu den Marktführern: So überwacht enercast inzwischen in 17 Ländern über 14.000 Windenergie- und Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von 68 Gigawatt (entsprechend 8 % der weltweit installierten Kapazität) und prognostiziert zu erwartende Strommengen - eine kritische Voraussetzung für deren wirtschaftlichen Betrieb. enercast hat diese Erfahrungen auch bereits auf Bergbau und andere industrielle Anwendungen künstlicher Intelligenz übertragen. Chairman Dr. Andreas Radmacher: "Henning Schulze-Lauen hat bewiesen, dass er schnell skalierbare digitale Geschäftsmodelle weiterentwickeln und am Kundennutzen ausrichten kann. Mit seiner Kompetenz wird er uns helfen, neue Märkte zu erschließen und das Unternehmen für den nächsten großen Wachstumsschub aufzustellen."



enercast will mit Prognoseplattform international wachsen



Schulze-Lauen hat langjährige Erfahrung in der High-Tech-Branche. So war er als Vice President für die Product Operations von Trufa Inc., Palo Alto (Silicon Valley, Kalifornien) und Heidelberg, verantwortlich. Das Unternehmen liefert Software-as-a-Service, die mittels Big-Data-Analysen von Unternehmensdaten Potentiale zur Produktivitätsverbesserung berechnet. Davor war Schulze-Lauen als Vice President bei Lawson Software, St. Paul (Minnesota) und als Geschäftsführer der Parsytec Computer GmbH in Aachen und Seoul tätig. Der promovierte Ingenieur verstärkt seit dem 1. August die enercast-Geschäftsführung um die Gründer Thomas Landgraf und Bernd Kratz.



Die Geschäftsführung wird von Dr. Andreas Radmacher unterstützt, der als aktiver Chairman und Co-Investor in den vergangenen 12 Monaten die Wachstumsstrategie von enercast mit dem Management entwickelt hat.



Schulze-Lauen: "enercast ist auf einem unglaublich spannenden Weg, und ich freue mich darauf, jetzt mit dem Team die erfolgreichen Produkte im Bereich Leistungsprognose für den nächsten Wachstumsschritt fit zu machen. Gleichzeitig werden wir eine leistungsfähige, skalierbare Prognoseplattform aufbauen, mit der wir das Know-how von enercast im Bereich künstlicher Intelligenz und Big Data effizient in neuen Branchen zur Anwendung bringen."



Wertschöpfung bei Kunden steigt um bis zu 25 %



Mit ihren Software-as-a-Service-Produkten erhöht enercast die Wertschöpfung der Kunden in den Sektoren Energiewirtschaft und Industrie um bis zu 25 %. Dabei kombiniert enercast Predictive Analytics mit künstlicher Intelligenz auf der Grundlage von Big Data, um Prognosen zu verbessern. enercast verknüpft derzeit über 1.000 TByte externe Daten mit Prozessdaten und ergänzt täglich rund 150 GB neue Daten. Alle 15 Minuten erzeugen enercast-Produkte rund 100.000 Steuerungssignale, die die Wertschöpfung der Kunden erhöhen. Die selbstlernenden Algorithmen analysieren fortlaufend historische und aktuelle Wetter- und Leistungsdaten aus verschiedenen Quellen. Damit erreicht enercast zum Beispiel für Energiekunden eine Prognosegenauigkeit von 97,5 % für 24-Stunden-Prognosen von erneuerbaren Energien. Punktgenaue Prognosen der zu erwartenden Strommengen aus Wind und Sonne sind eine entscheidende Voraussetzung für die Laststeuerung der Stromnetze und Smart Grids der Zukunft.



Über enercast:



enercast ist ein führendes Technologieunternehmen für angewandte künstliche Intelligenz. Mit selbstlernenden SaaS-Produkten für die präzise Leistungsprognose von Wind- und Solaranlagen ermöglicht enercast die Einbindung erneuerbarer Energie in Stromnetze und Energiemärkte. Mit ihrer Plattform für industrielle Anwendungen künstlicher Intelligenz vernetzt enercast interne und externe Daten, identifiziert werthaltige Muster und verdichtet sie zu aussagekräftigen Prognosen, mit denen Kunden aus Energie und Industrie getreu der Devise "Your Data - Your Success" zuvor unerkannte Geschäftspotentiale erschließen. Das 2011 gegründete, international tätige Unternehmen mit Sitz in Kassel beschäftigt zurzeit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben den Gründern Thomas Landgraf und Bernd Kratz gehören die Innogy Venture Capital und der High-Tech Gründerfonds zu den größten Gesellschaftern der enercast GmbH. www.enercast.de



Pressekontakt: Jutta Lorberg BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH lorberg@kommunikation-bsk.de Tel.: (+49) 2154-812222