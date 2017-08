Der Insolvenzantrag Air Berlins läutet die Zerschlagung der chronisch defizitären Fluglinie ein. Wer von der Pleite profitiert und wer verliert - ein Überblick.

Die Sitzung dauerte bis weit nach Mitternacht. Ausgerechnet im Tagungsraum Abu Dhabi der Air-Berlin-Zentrale in der Hauptstadt hatten sich am vergangenen Dienstag Sanierer, Beraterteams und Manager des Unternehmens versammelt, um über das Schicksal der Fluggesellschaft zu beraten. Kurz zuvor hatte Air Berlin einen Insolvenzantrag gestellt. Hinter den Kulissen war die Pleite penibel vorbereitet worden. Die Politik war an Bord. Das Luftfahrt-Bundesamt konnte - anders als bei früheren Airline-Insolvenzen - davon überzeugt werden, den Flugbetrieb weiter zu genehmigen. Nun galt es im Konferenzraum und bei zig parallelen Meetings, die nächsten Schritte festzulegen, um die taumelnde Fluggesellschaft auch in den kommenden Monaten am Leben zu erhalten.

Verlierer: Der Großaktionär

Vor allem für die rund 7200 Beschäftigten in Deutschland beginnt eine Phase der Ungewissheit. Bis Ende Oktober erhalten sie Insolvenzgeld von der Arbeitsagentur. Spätestens dann muss feststehen, wohin die Reise geht. Schon heute zeichnet sich ab, dass der Name Air Berlin vom Himmel verschwinden wird. Es läuft auf eine Zerschlagung der chronisch defizitären Fluglinie hinaus, mit Folgen für Wettbewerber, Passagiere und die Politik.

Vor allem Etihad mit Sitz in Abu Dhabi droht eine harte Landung. Die Golf-Airline hatte ihre sieche Beteiligung Air Berlin in den vergangenen Jahren mit Finanzspritzen von rund 1,5 Milliarden Euro über Wasser gehalten und ist nicht nur der größte Aktionär, sondern auch der mit Abstand größte Gläubiger der Deutschen.

"Äußerst enttäuschend für alle Beteiligten" sei die aktuelle Entwicklung, lässt Etihad verlauten. "Aber das Geschäft von Air Berlin hat sich in einer beispiellosen Geschwindigkeit verschlechtert. Unter diesen Gegebenheiten kann Etihad keine weitere Finanzierung leisten." Kurz zuvor hatte Etihad eine fest zugesagte Zahlung von 50 Millionen Euro an Air Berlin nicht überwiesen und damit den Insolvenzantrag ausgelöst.

Zuletzt hatte es noch den Anschein, als würden die Araber einen Deal mit der Lufthansa einfädeln und sich im Tausch gegen Air Berlin am deutschen Marktführer beteiligen. Dass eine gesichtswahrende Lösung an der letztlich überschaubaren Summe von 50 Millionen scheiterte, ist unwahrscheinlich. In der Branche kursiert denn auch eine andere Erklärung: Etihad sucht seit Monaten einen neuen Chef, Interims-CEO Ray Gammell soll ob der jüngsten Zahlen schlicht Panik bekommen haben. Zumal Air Berlin nicht der einzige Krisenfall im Etihad-Reich ist. Auch der italienische Ableger Alitalia kämpft ums Überleben. "Die Situation am Golf ist auf Dauer so nicht tragbar", glaubt ein altgedienter Airline-Manager.

Lufthansa profitiert und Ryanair verliert

Gewinner: Lufthansa + Easyjet

Das Einzige, das Lufthansa-Chef Carsten Spohr an der Insolvenz von Air Berlin stören dürfte, ist ihr Zeitpunkt. Eigentlich wollte Spohr ab Herbst weitere Teile von Air Berlin übernehmen. "Jetzt wird es zwar etwas hektisch, aber noch ist alles im Rahmen", sagt ein Lufthansa-Insider. Die Verhandlungen über einen sogenannten Asset-Deal laufen bereits, heißt es intern. Dabei könnte Lufthansa innerhalb der ...

