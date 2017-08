FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.08.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HALMA TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1160 (1150) PENCE - BARCLAYS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1670 (1650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES QINETIQ TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 285 PENCE - BERNSTEIN RAISES JOHNSON MATTHEY TO 'OUTPERFORM'(MARKET-P.);TARGET 3600(3400)P - DEUTSCHE BANK CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 900 (950) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 870 (980) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2250 (2500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 930 (1050) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3908 (3746) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 6000 (6400) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 265 (293) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3053 (2817) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 244 (211) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CAPITAL & COUNTIES TARGET TO 186 (190) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS DERWENT LONDON TARGET TO 2450 (2500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 267 (275) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 535 (550) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 464 (473) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 211 (229) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 320 (280) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 776 (725) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 969 (950) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 187 (185) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 398 (375) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 445 (420) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 709 (695) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES WORKSPACE GROUP TARGET TO 693 (666) PENCE - 'UNDERPERFORM' - LIBERUM CUTS MEARS GROUP PRICE TARGET TO 500 (540) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS RANK GROUP TO 'ADD' ('BUY') - PEEL HUNT INITIATES SDL WITH 'BUY' - TARGET 610 PENCE - S&P GLOBAL CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 1550 (1850) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 5940 (5460) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES JUST EAT TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 740 (760) PENCE



