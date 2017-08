Die Verbraucherzentrale in Sachsen klagt gegen die Volksbank Reutlingen. Streitthema sind Negativzinsen, die die Bank erheben wollte. Der Vorstand der Volksbank schließt Minuszinsen für die Zukunft weiterhin nicht aus.

Nach ihrer Ankündigung macht die Verbraucherzentrale in Sachsen ernst und reicht Klage gegen die Volksbank in Reutlingen ein. Das Geldhaus hatte Mitte Mai in einem Preisaushang darauf hingewiesen, dass Girokonten fortan mit einem Negativzins von 0,5 Prozent belastet werden sollen. Auf Druck der Medien und auch der Verbraucherschützer wurde der Aushang geändert. Das aber reicht den Verbraucherschützern aus Sachsen nicht.

Sie forderten im Vorfeld eine Unterlassungserklärung der Bank, in Zukunft niemals Negativzinsen zu erheben. Dazu konnte sich die Volksbank aber offenbar nicht durchringen. Der Vorstand der Volksbank Reutlingen schließt ...

