Hamburg (ots) - Barbara Meier (31), "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin von 2007, wehrt sich gegen Vorwürfe, ihr Lebensgefährte habe ihr eine Rolle in dem Hollywood-Film "Aspern Papers" verschafft. Klemens Hallmann ist ein Wiener Immobilien- und Finanzunternehmer, der auch als Filmproduzent tätig ist. "Das ist Quatsch. Klemens würde mich nie in eine Rolle ,hineinquetschen', wenn sie nicht zweihundertprozentig zu mir passt. Seit dem Beginn unserer Beziehung hat er ja auch schon sehr viele Filme gedreht, in denen ich nicht vorkam. (...) In diesem Fall habe ich einfach gut in die Ära des Films und zu dem Charakter der Emily gepasst. Da schlägt er mich natürlich dem Regisseur mal vor", sagte sie zu GALA (Ausgabe 34/2017, ab heute im Handel).



