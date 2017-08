Von Hans Bentzien

FRANKFURT/LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Inflationsentwicklung im Euroraum ist im Juli wie erwartet verlaufen. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise wie schon im Juni mit einer Jahresrate von 1,3 Prozent, während die Kerninflationsrate auf 1,2 (Vormonat: 1,1) Prozent zulegte. Damit wurden die Ergebnisse der ersten Veröffentlichung wie erwartet bestätigt. Gegenüber dem Vormonat sanken die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent und die Kernverbraucherpreise um 0,6 Prozent, was die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte so auch erwartet hatten.

Der stärkste Aufwärtsimpuls für die jährliche Inflation kam laut Eurostat von den Teilindizes Beherbergungsdienstleistungen (plus 0,10 Prozentpunkte), Pauschalreisen (plus 0,06 Prozentpunkte) und Luftverkehr (plus 0,05 Prozentpunkte), während Telekommunikation (minus 0,11 Prozentpunkte), Gemüse (minus 0,05 Prozentpunkte) und Obst (minus 0,04 Prozentpunkte) am stärksten senkend wirkten.

August 17, 2017

