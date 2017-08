Im vergangenen Monat machte ich schon auf die Chance eines Dreiecksausbruchs im AUD/USD aufmerksam. Dieser erfolgte dann auch sogleich und der AUD gewann gut an Stärke, gefolgt von einer sanften Korrektur. Diese geschah, nachdem der Markt ein New Momentum High geformt hatte. Die Korrektur hat, wenn man in den Chart schaut, ein Ende gefunden und der Markt schwenkt wieder Richtung Norden ein. Hier bieten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...