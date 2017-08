Die Inflation verfehlt auch im Juli die Zielmarke von zwei Prozent. Die Preise legten im Schnitt um 1,3 Prozent zu. Deutschland liegt mit 1,5 Prozent knapp über der Teuerungsrate der Eurozone.

Die Inflation in der Eurozone war und ist niedrig. Im Juli verharrt die Teuerungsrate bei 1,3 Prozent. Damit bleibt die Preisentwicklung innerhalb der Eurozone weiterhin unter der Zielmarke der Europäischen Zentralbank. Die EZB strebt eine Teuerungsrate von knapp unter zwei Prozent an. Zudem will sie sicherstellen, dass dieser Wert stabil bleibt, sollte sie eines Tages eine nicht mehr so expansive Geldpolitik fahren. Davon ist die aktuelle Entwicklung noch ein ganzes Stück weit entfernt.

Die Preisentwicklung in Deutschland verharrt wie bereits im Vormonat bei 1,5 Prozent. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...