- Die vier Musiker performen gemeinsam mit Gastgeber Xavier Naidoo Zuschauerwünsche live on air - Einer der Zuschauer, der live in die Sendung geschaltet wird und dessen Wunschtitel am besten ankommt, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit einem der Stars zu gewinnen - Liveshow am Freitag, 8. September um 20.15 Uhr linear exklusiv auf Sky 1, Sky Go und Sky Ticket sowie ab Samstag, 9. September um 20 Uhr auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket auf Abruf verfügbar - "Dein Wunschkonzert" mit R&B-Sänger SEVEN beim Gewinner der dritten Sendung im Anschluss der Liveshow am 8. September um 23.05 Uhr auf Sky 1



17. August 2017 - Multikultureller Flair trifft in Mannheim auf Neue Deutsche Welle: die vierte Show von "Xaviers Wunschkonzert Live" am Freitag, 8. September um 20.15 Uhr auf Sky 1 steht im Zeichen großer Stimmen aus der ganzen Musikwelt. In der Livesendung performen diesmal die Schweizer Popsängerin Stefanie Heinzmann, der New Yorker Iggy von Lions Head, der Popmusiker Pohlmann und der Neue Deutsche Welle Star Joachim Witt gemeinsam mit Gastgeber Xavier Naidoo live auf der Mannheimer Studiobühne. Jeder der Künstler hat jeweils fünf Songs im Gepäck und die Zuschauer können sich während der Show ihren Wunschsong erfüllen lassen. Dabei winkt mit etwas Glück sogar der Gewinn eines Wohnzimmerkonzerts mit dem persönlichen Lieblingskünstler. Moderiert wird die Live-Showproduktion neben Xavier Naidoo von der Sky Moderatorin Esther Sedlaczek.



Die vierte Show "Xaviers Wunschkonzert Live" am Freitag, 8. September um 20.15 Uhr linear und exklusiv auf Sky 1, Sky Go und Sky Ticket sowie auf Abruf ab Samstag, 9. September, 20 Uhr auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. Das Wohnzimmerkonzert "Dein Wunschkonzert" mit SEVEN beim glücklichen Gewinner der dritten Show ist am Freitag direkt nach der Liveshow um 23.05 Uhr zu sehen. Weitere Informationen unter www.sky.de/xavier



Joachim Witt dazu: "Es kann sehr interessant werden, wenn verschiedene musikalische Welten aufeinander treffen. Die Herausforderung bleibt die Interpretation eines fremden Songs. Wie wir wissen, passt nicht alles zueinander. Ich lass mich überraschen und freue mich über die Einladung!"



Und darum geht's:



Xavier Naidoo und seine vier Gäste stellen sich in einem Mannheimer Club einer Herausforderung, die es so im deutschen Fernsehen noch nicht gab: Sky Zuschauer wählen während der Show Songs aus, die nur wenige Minuten später in "Xaviers Wunschkonzert Live" mit Band gesungen werden. Dazu bringt jeder Künstler fünf Titel aus unterschiedlichen Musikrichtungen mit in die Show, sowohl aus seinem eigenen Repertoire, als auch persönliche Lieblingssongs. Diese werden zu Beginn der Show kurz vorgestellt. Der Zuschauer kann anschließend aus diesen insgesamt 25 Vorschlägen wählen und sich seinen Musikwunsch erfüllen lassen. Am Ende der Show wählt das Publikum vor Ort den Gewinnersong. Der Zuschauer, der sich diesen gewünscht hat, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert zu gewinnen. Die Showreihe "Xaviers Wunschkonzert Live" zeigt die besten Musiker Deutschlands ohne Netz und doppelten Boden. Das garantiert Sky 1 Zuschauern einen Fernsehabend mit musikalisch hochkarätiger Besetzung und vielen überraschenden, emotionalen und einzigartigen Momenten.



Über Stefanie Heinzmann:



Seit ihrem 2008er Durchbruchsdebüt "Masterplan" zählt Stefanie Heinzmann zu den erfolgreichsten und mitreißendsten Sängerinnen innerhalb der europäischen Poplandschaft. Die Pop- und Soulsängerin aus dem Schweizer Wallis blickt auf unzählige Platin- und Goldauszeichnungen, ausverkaufte Tourneen, Zusammenarbeiten mit Weltstars wie Tower of Power, Joss Stone, Lionel Richie oder Ronan Keating zurück. Hinzu kommen zahlreiche Ehrungen wie der ECHO, der MTV Europe Music Award, der Swiss Music Award, der Kids Choice Award sowie die 1Live Krone. Nicht zuletzt die Erfahrungen während ihrer Jurorentätigkeit bei den letzten beiden Staffeln von "The Voice Of Switzerland" machen Stefanie Heinzmann zu einer rundum gereiften Künstlerin. Weitere Infos auf http://www.stefanieheinzmann.de



Über Iggy von Lions Head:



Gleich mit ihrer ersten Single "Begging" landete Lions Head mit dem Sänger Iggy - bürgerlich Ignacio Uriarte - im Sommer 2015 einen beachtlichen Überraschungserfolg. Seine erste Veröffentlichung erreichte über 2 Millionen Spotify Streams, Top 60 der deutschen Airplaycharts und das Musikvideo zu "Begging" über eine Millionen Plays. Dieser Erfolg war Anlass für Joris und Milky Chance ihn auf ihre Tour mitzunehmen. Zudem spielte er auf zahlreichen Festivalbühnen und etliche Clubkonzerte. Die Songs von Lions Head gleichen "Snapshots of Life", in denen er die großen Themen des Lebens in kleine Anekdoten verpackt. Man begegnet seiner Bestimmung erst auf Wegen, die man eigenmächtig einschlägt. Diesem Motto folgte der gebürtige New Yorker und verließ seine Heimatstadt. Nach einzelnen Bandprojekten und einem Abstecher nach Los Angeles zog es den kreativen Globetrotter fortan durch Europa, wo er nach Zwischenstopps in London, Madrid, Rom, Wien, Hamburg und München letztlich in Berlin landete. Weitere Informationen: http://www.lionsheadmusic.de/



Über Pohlmann:



Der Sänger mit einer Stimme geprägt von Cat Stevens, Tracy Chapman und Bob Marley veröffentlichte 2006 sein erstes Album "Zwischen Heimweh und Fernsucht". Seine Musik ist ein Mix aus Jack Johnson-Gitarrenfolk, ein bisschen Bruce Springsteen-Blues, klassischer Pop und ein bisschen Country Rock. Mit seiner westfälisch-herzlich Art erobert er sein Publikum im Nu und neigt bei Konzerten dazu sich selbst symbolisch zur ironischen Zielscheibe zu machen. Pohlmanns "Jahr aus Jahr ein" Akustiktour geht im Dezember 2017 in die nächste Runde. Der Sänger mit dem schwarzen Adler auf der Gitarre ist mit seinem Kultprogramm nun schon zum vierten Mal im Trio unterwegs. Die Show kommt schnell und energiegeladen und dann wieder ganz runtergebrochen daher, mal nachdenklich, mal hoffnungsvoll. Denn Pohlmann begreift das Fallen und Stolpern immer als Teil des Plans. Weitere Infos auf http://ingopohlmann.de



Über Joachim Witt:



Als "Goldener Reiter" galoppierte Joachim Witt Anfang der Achtzigerjahre durch die Charts. Im Laufe der Dekaden hat er sich einen Ausnahmestatus unter Deutschlands Musikern erarbeitet. Er darf ungeniert Genres wechseln, Stile mischen und sich selbst immer wieder neu erfinden, ganz, wie ihm der Sinn steht - seine Fans bleiben ihm treu. Weil sie wissen, dass sich hinter dem künstlerischen Wandel noch immer derselbe Mensch verbirgt. Ein Mensch, der - genau wie sie - durch alle Stimmungslagen getrieben wird. Joachim Witt vermag es jedoch wie kein Zweiter, diese mit ungebremster Intensität zu vermitteln. Deshalb ist es auch bei seinem inzwischen 16. Studioalbum "Thron" gar nicht notwendig, sich erst umständlich auf die Musik einlassen zu müssen. Witt packt einen mühelos dort, wo es weh- oder wohltut. Weitere Infos auf http://joachimwitt.de/



Über Sky 1:



Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.



Über Sky Deutschland:



Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.6.2017).



