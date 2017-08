Kann man Nordkoreas Diktator mit Sanktionen vom Atomprogramm abbringen? Ein deutscher Vermittler sucht nach Alternativen - clever und unerschrocken.

Der koreanische Frieden wird unter bayrischer Flagge geplant. In einem Apartmentgebäude, mitten in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, empfängt Bernhard Seliger. Der Tisch vor dem 46-Jährigen ist eingedeckt mit einem weiß-blauen Tuch, darauf liegen koreanische Broschüren, Bildbände über den unentdeckten Norden der Halbinsel. In der Ecke steht eine Standarte mit dem Münchner Löwen. Seliger nennt sich "Berufsbayer mit Wohnsitz Seoul".

Seit fast 20 Jahren lebt er in der Zehn-Millionen-Metropole, die meiste Zeit davon als Büroleiter der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung. Der Freistaat ist bei ihm Programm, inklusive heimischem Bier. Vielleicht hilft ihm die überbordende Zurschaustellung des gängigsten aller Deutschlandklischees aber auch einfach bei seiner nicht ganz gewöhnlichen Arbeit: Seliger soll auf Einladung der südkoreanischen Regierung und im Auftrag der Stiftung die Verständigung zwischen Nord und Süd vorantreiben. Wie er da so sitzt und erzählt, lässt er fast vergessen, dass ihn diese Funktion zwischen die Fronten des heißesten Konflikts der Gegenwart gebracht hat. Angst? Seliger findet: "Das ist der interessanteste Job der Welt."

Dabei ist in keiner Region der Welt die Stimmung so angespannt. Kim Jong-un, der Diktator im Norden, schreckt den Westen mit seinen immer neuen Raketentests und keifenden Drohgebärden, selbst wenn er seine jüngsten Drohungen - einen Angriff auf die US-Insel Guam - revidiert hat. In den USA sitzt derweil mit Donald Trump ein Mann an den Atomcodes, der ebenfalls gerne eskaliert, Nordkorea "Feuer und Zorn" wünscht.

Seither wähnt sich die Welt am Rande eines Militärschlages. China und Russland rufen zu Gesprächen auf, Kanzlerin Angela Merkel mahnt eine "vernünftige Lösung" an, US-Verteidigungsminister James Mattis redet von "Krieg". Bei aller Uneinigkeit in der Wahl der Mittel haben sie doch alle ein Ziel: den Diktator aus Nordkorea in seinem Drang zur Dauerprovokation zu bremsen. Nur: Lässt sich ein so irrational handelndes Regime von seinem Weg abbringen? Und: Wie wirksam sind dazu Sanktionen? Ausgerechnet Seliger, der Bayer in Seoul, hat darauf überraschende Antworten gefunden.

Während die Welt draußen kopfsteht, schlendert der studierte Volkswirt am Montag dieser Woche in die Tiefgarage seines Büros, steigt in seinen schwarzen Kia Carnival - natürlich mit Bayern-Sticker - und lenkt ihn an die nordkoreanische Grenze.

Er will seinen Job erledigen: den Norden verstehen, dem Süden die Angst nehmen. Dafür hat ihn die Parteistiftung ja geschickt: Deutschland, so glauben viele in Korea, sei schließlich Vorbild in Sachen Wiedervereinigung. Auch Seligers Verwandtschaft lebte einst in zwei Ländern: der DDR und der BRD. Er ist, das lässt sich sagen, brisante historische Lagen gewöhnt. Zumal die Situation in Korea nun schon jahrelang so angespannt ist. Ein nahender Krieg? Glaubt Seliger nicht dran. Lieber schon an Chancen, Möglichkeiten, Optionen.

Wie er den Wagen so durch den dichten Vormittagsverkehr der Hauptstadt steuert, sprudelt es nur so aus ihm heraus. Die neuen, kleinen Märkte in Nordkorea, auf denen es Kleidung, Obst und Spielzeug gebe! Die Einkaufszentren, Tablets und Computer! Richtig gehört: Drei Millionen Nordkoreaner hätten inzwischen Zugang zu Kommunikation, wenn auch nur innerhalb des Landes. Die Situation in Pjöngjang jedenfalls habe sich enorm gewandelt. "Die Reformen der letzten Jahre sind schon gut", sagt er. "Eine stille Duldung des Marktes durch das Regime." Das seien doch Ansätze. Wandel durch Annäherung.

Die Vereinten Nationen setzen bislang lieber auf Wandel durch Druck. Sie haben gerade auf Begehr der USA die bislang schärfsten Sanktionen verabschiedet, die es je gegen das Regime in Pjöngjang gab. Die Ausfuhr von Kohle, Eisen, Eisenerz, Blei, Bleierz sowie Fisch- und Meeresfrüchten steht nun unter Strafe, Konten werden eingefroren. Zusätzlich zu der schon bestehenden Indexliste, die es seit 2006 gibt, soll dem Diktator Kim Jong-un so eine weitere Milliarde US-Dollar Exporteinnahmen entzogen werden, ein Drittel seines Außenhandels.

Grenzerfahrungen in Fernost

Zwar hat Kim bislang noch jede der acht Sanktionsrunden mit noch mehr Raketentests ...

