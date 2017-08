Um untere und mittlere Einkommen zu entlasten, wurde eine Absenkung der Mehrwertsteuer gefordert. Bundesfinanzminister Schäuble lehnt diese jedoch ab. Er sehe mehr Erfolgschancen in der gezielten Entlastung von Familien.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) lehnt Forderungen nach einer pauschalen Mehrwertsteuersenkung ab. Er halte gezielte finanzielle Entlastungen, etwa von Familien, für den besseren Weg als eine pauschale Senkung der Mehrwertsteuer, schrieb Schäuble in einem Namensartikel in Form eines Briefes in der Wochenzeitung "Die Zeit" ...

