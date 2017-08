Das Geschäft mit Autodaten wird zum Streitfall zwischen Autoindustrie und Versicherungen. Versicherer HUK Coburg verlangt vom Bund, Standards für die Datenschnittstellen zu setzen und Monopole zu verhindern.

Moderne Autos sind rollende Computer - und die Fahrzeugdaten wertvoll. Hersteller und Versicherer streiten um den Zugriff. Klaus-Jürgen Heitmann, Chef von Deutschlands größter Kfz-Versicherung HUK Coburg, fordert den Bund zum Handeln auf. "Es darf kein Monopol der Autohersteller geben, Monopole sind immer schlecht und teuer", sagte Heitmann.

Sowohl Autohersteller als auch Versicherer wollen mit digitalen Dienstleistungen Kunden binden und neue Geschäftsfelder erschließen. "Die Verbraucher müssen die Wahlmöglichkeit haben", sagte Heitmann. Der Gesetzgeber solle darauf achten, dass "idealerweise so viel Wettbewerb wie möglich" bestehen bleibe. Die HUK Coburg ist mit rund 11 Millionen versicherten Autos Marktführer vor der Allianz.

"Wenn Sie künftig in einem vernetzten Auto eine Panne haben, dann müssen nicht mehr Sie den Abschleppdienst anrufen, Sie werden angerufen, ob Sie Hilfe brauchen", sagte Heitmann. "Und der Anrufer weiß dann, wo Sie stehen, was an Ihrem Auto kaputt ist und ob sofort geholfen werden kann." Es seien extrem sinnvolle Dinge dabei - ein Beispiel: "Das Auto holt Hilfe, wenn ein Unfallopfer es selber nicht mehr kann." Der Gesetzgeber müsse aber sicherstellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...