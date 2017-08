Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin/Würzburg (pts019/17.08.2017/11:45) - Die Unternehmensgruppe Vogel Business Media startet mit der Digitalmarketing-Agentur INTEGR8 media in Berlin eine Social-Media-Agentur. Das gemeinsame Joint Venture "INTEGR8 social" mit Sitz am Spittelmarkt nimmt noch im August 2017 seine Arbeit auf und fokussiert ganz gezielt auf B2B-Kommunikation und hier vor allem auf mittelständische Unternehmen aus den Feldern Industrie, Automotive und IT. "Wir sehen hier große Wachstumschancen, denn der Bedarf der Kommunikation in sozialen Netzwerken wächst in den Unternehmen unserer rund 20 Branchen stark", erklärt Matthias Bauer, Geschäftsführer Vogel Business Media: "Wir digitalisieren die Kommunikation für unsere Kunden und tragen sie ab sofort mit innovativen Produkten und Services auch in die sozialen Netzwerke und Communitys." "Wir freuen uns, gemeinsam mit Vogel Business Media als renommiertem und anerkanntem Partner in großen B2B-Märkten unsere Social-Media-Kompetenz und Erfahrung zu verknüpfen", freut sich David Rost, CEO INTEGR8 media GmbH: "Wir sind seit fünf Jahren am Markt und bringen eine Reihe interessanter Kunden mit, wie zum Beispiel Vattenfall, Volkswagen, Amazon oder Vorwerk." Das Joint Venture von Vogel Business Media (51 %) und INTEGR8 media (49 %) verantworten als Geschäftsführer Matthias Bauer (Vogel Business Media) und David Rost (INTEGR8 media). "INTEGR8 social" startet mit einem sechsköpfigen Team. Schon bald soll das Team um weitere Kompetenzen, vor allem im Bereich künstliche Intelligenz und Chatbots, verstärkt werden. Vogel Business Media http://www.vogel.de ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Die Print- und Digital-Medien bedienen rund 20 Branchen in den Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation. Weitere Angebote reichen von Messedienstleistungen über Kommunikationsservices, Kontaktexperten und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49(0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170817019

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2017 05:45 ET (09:45 GMT)