Zusammenfassung: Kernzahl für den Einzelhandel trifft die Erwartungen in Großbritannien Berichte aus dem Juni wurden nach unten angepasst GBP keine klare Richtung nach dem unklaren Bericht Die monatlichen Einzelhandelsumsätze in Großbritannien sind höher als erwartet wurde, was zu einem Großteil von der Nachfrage nach Lebensmitteln, die aktuell auf dem Höchststand seit zwei Jahren ist, kommt. ...

