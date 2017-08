Mit einem kleinen Minus dürfte die Wall Street in den Handel am Donnerstag starten. Die Zweifel am Zustandekommen der versprochenen Wirtschaftsreformen in den USA dürften auch weiterhin auf der Stimmung lasten. Für einen Impuls könnten dagegen die anstehenden US-Daten sorgen. Hier dürfte vor allem der wichtige Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia im Fokus stehen. Aktuell deutet der Future auf den S&P-500 auf eine knapp behauptete Eröffnung am Kassamarkt hin.

Die Zweifel, ob die versprochenen Reformen der Trump-Administration auch wirklich in die Tat umgesetzt werden, haben am Vortag neue Nahrung erhalten. Der US-Präsident will zwei Beratergremien auflösen, die sich aus hochrangigen Vertretern wichtiger US-Konzerne zusammensetzen. Etliche Mitglieder der Gremien hatten sich zuletzt bereits zurückgezogen, viele von ihnen aus Protest gegen die Reaktion Trumps auf die rechtsextreme Gewalt in Charlottesville am vergangenen Wochenende.

Nach Ansicht von Commerzbank-Analyst Thu Lan Nguyen wird die US-Politik zunehmend auch zum Belastungsfaktor für den Dollar. So habe der Greenback am Vortag mit der Ankündigung nachgegeben, die beiden Beratergremien aufzulösen. Auch die zahlreichen gezielten Angriffe auf einzelne Unternehmen seien alles andere als unternehmerfreundlich und somit für den Dollar keine gute Nachricht. Gleichzeitig habe die US-Währung von der US-Notenbank keine Unterstützung erhalten, im Gegenteil: Das Fed-Protokoll zeigte auf, dass der aktuell größte Diskussions- und Streitpunkt unter den US-Notenbankern die Inflationsentwicklung ist. Damit dürfte das Aufwertungspotenzial des Dollar in den nächsten Wochen sehr begrenzt sein, so der Analyst.

Gleichwohl kann der Dollar den Großteil seiner Verluste wieder aufholen. Nachdem der Euro zwischenzeitlich wieder bis an die Marke von 1,18 Dollar herangelaufen war, kostet die Gemeinschaftswährung aktuell 1,1708 Dollar und liegt damit wieder auf dem Niveau vom Vorabend.

Bei den Einzelwerten geht es vor der Startglocke für die Cisco-Aktie um gut 3 Prozent nach unten. Der Netzwerkausrüster erfüllte in seinem vierten Geschäftsquartal zwar die Erwartungen der Analysten, rechnet jedoch im laufenden Quartal mit einem neuerlichen Umsatzrückgang.

