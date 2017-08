Unterföhring (ots) -



Saftig gegarte Pulled-Pork-Burger, exotisches Ceviche oder grasgrüne Superfood-Smoothies: Hippe Foodtrucks sagen Currywurst und Co. den Kampf an - und werden immer beliebter. "Abenteuer Leben am Sonntag: Das beste Foodtruck Festival Deutschlands" am Sonntag, 20. August 2017, um 22:20 Uhr taucht in einer monothematischen Spezialsendung in die vielfältige Genusswelt auf Rädern ein. Mehr als 40 Trucks, verschiedene kreative Konzepte und unzählbare Gaumenfreuden: Aber wer trifft die Geschmacksnerven der fast 20.000 Besucher auf einem der größten Foodtruck Festivals Deutschlands in Fürstenfeldbruck (Bayern) am besten und holt sich den Titel "Foodtruck-King 2017"? Außerdem: Wie schlagen sich die beiden TV-Köche Martin Baudrexel und Dirk Hoffmann am fahrenden Herd? Was treibt einen Polizisten und einen Ingenieur dazu, ihre sicheren Jobs gegen einen zum rollenden Restaurant umgebauten Linienbus einzutauschen? Und wie lebt es sich eigentlich als "Foodtrucker"? kabel eins hat ein etabliertes Team über ein Jahr lang auf Deutschlands Straßen begleitet.



Zur Einstimmung auf die Foodtruck-Gaumenfreuden macht sich kabel eins am gleichen Tag um 20:15 Uhr in "Der große Trend-Check" auf die Suche nach dem "Besten Street Food der Welt".



