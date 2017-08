Der DAX hat am Donnerstagmorgen nach einem schwachen Start nur für Sekunden ins Plus gedreht, dann aber wieder nachgelassen. Kurz nach 12:30 Uhr wurde der Index mit 12.250 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Energietitel setzten sich an die Spitze der Kursliste. Zugpferd war am Mittag RWE mit einem Plus von fast zwei Prozent, Eon war direkt dahinter. Zu den größten Kursverlierern gehörten hingegen mal wieder Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag schwächer.

Ein Euro kostete 1,1704 US-Dollar (-0,57 Prozent).