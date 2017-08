Der Dieselskandal hat deutsche Autokäufer stark verunsichert. Laut einer Studie will sich nicht mal mehr jeder Fünfte einen Selbstzünder zulegen. Allerdings kann auch der Elektroantrieb die Deutschen nicht überzeugen.

Autokäufer in Deutschland sind nach Einschätzung der Tankstellenkette Aral deutlich skeptischer beim Kauf eines Diesels als noch vor zwei Jahren. In einer am Donnerstag in Frankfurt vorgestellten Studie gab nur jeder fünfte potenzielle Autokäufer (18 Prozent) an, einen Diesel kaufen zu wollen. Bei der Vorgängerumfrage vor zwei Jahren hatten noch 31 Prozent der potenziellen Käufer einen Selbstzünder ...

