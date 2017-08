Konzernchefs wollen Trump wegen dessen Rechtsruck nicht mehr beraten. Klingt erst mal gut - aber ist es auch gut für die Welt?

Nun reicht es ihnen also. Lange haben wichtige Unternehmenschefs gezögert, Donald Trump öffentlich zu kritisieren oder zu brüskieren, denn Kritik am US-Präsidenten ist meist ein schlechtes Geschäftsmodell - vor allem bei einem Präsidenten, der so rachsüchtig und jähzornig agiert wie Trump. Wer will schon sein Geschäft auf einmal im Twitter-Hagel sehen?

Doch nach Trumps wirren und verharmlosenden Äußerungen zu rechtextremer Gewalt in Charlottesville kamen selbst die ins Grübeln, die sich von den vielen anderen Skandalen, von Russland-Gate, vom Klimaschutz-Ausstieg, vom versuchten Einreisestopp für Muslime, nicht provoziert genug fühlten - der Chef von Merck und Co. quittierte den Dienst im präsidialen Beratergremium, die Konzernführer von Intel und Under Armour ebenso. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...