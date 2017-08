Paris - An Europas Börsen ist es nach einer dreitägigen Erholungsserie am Donnerstag wieder etwas bergab gegangen. Bereits zur Wochenmitte habe die Dynamik etwas nachgelassen, schrieb Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Die neuerlichen Kursverluste interpretierte er als Gewinnmitnahmen, die kein Grund zur Panik seien. Von den Aktienmärkten in Übersee kam keine Unterstützung für die hiesigen Notierungen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 stand gegen Mittag 0,30 Prozent im Minus bei 3473,97 Punkten. Für den französischen CAC-40-Index ging es um 0,20 Prozent auf 5166,12 Punkte bergab und der britische FTSE 100 verlor 0,26 Prozent auf 7413,79 Zähler.

Die Wall Street hatte am Mittwoch kaum auf Signale für eine weiterhin recht lockere US-Geldpolitik reagiert und nur knapp im Plus geschlossen. In Asien fanden die Aktienkurse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...