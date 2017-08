Neue Investition zur Förderung des Unternehmenswachstums und einer potentiellen Industriekonsolidierung

SK Capital Partners, eine private Kapitalanalagegesellschaft mit einem Fokus auf Sektoren von Spezialmaterialien, Chemikalien und Arzneimitteln, kündigte heute an, dass sie erneut in Archroma investieren wird, um die laufenden Initiativen des Unternehmens dabei zu unterstützen, Innovationen, Wachstum und Betriebseffizienz voranzutreiben. Es sollen sowohl für das organische Wachstum als auch für eine Industriekonsolidierung strategische Investitionen gefördert werden.

Von SK Capital 2013 erworben, ist Archroma ein globaler, vielfältiger Anbieter von Spezialchemikalien, der in den Endmärkten der Marken- und Funktionstextilien, Verpackung und Papier, Beschichtungen, Kleb- und Dichtstoffe tätig ist. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz und betreibt eine hochintegrierte kundennahe Plattform, die Produkte in über 100 Länder liefert.

Unter der Verwaltung von SK Capital hat das Unternehmen seine Leistung neu belebt, wobei drei ausgegliederte Abteilungen herausgearbeitet wurden, die ein unabhängiges und integriertes Unternehmen bilden. Ein erfahrenes und talentiertes Führungsteam und eine kulturelle Veränderung führten dazu, dass Archroma zu einem führenden Teilnehmer in seinen Sektoren wurde. Dank einer verbesserten Nutzung der Kapazitäten, der Schaffung einer integrierten Lieferkette, um den Produktstrom zu vereinfachen, einer vereinfachten Unternehmensstruktur durch flachere Organisationsstrukturen und verbesserten Schlüsselgeschäftsprozessen generiert das Unternehmen eine erhöhte Rentabilität und verfügt über einen größeren Kapitalfluss.

Barry Siadat, Managing Director von SK Capital, erklärte: "Wir freuen uns, diese neue Investition in unser bestehendes Portfoliounternehmen Archroma zu tätigen. Wir glauben, dass es eine Möglichkeit gibt, um neue Produktinnovationen zu entwickeln, indem wichtige Investitionen in neue Technologien getätigt werden, die die Nachhaltigkeit verbessern, die Leistung steigern und neue Funktionen und Vorteile schaffen, die von unseren Kunden in den Märkten der Markentextilien, Verpackung und Beschichtungen und Klebstoffe begehrt sind."

Aaron Davenport, Managing Director von SK Capital fügte hinzu: "Wir glauben, dass sich Archroma in einer starken Position befindet, um ein führender Marktkonsolidierer in diesen zersplitterten Sektoren zu sein, indem es vor dem Hintergrund einer Anzahl von attraktiven Akquisitionsmöglichkeiten agiert, die die bestehende Unternehmensplattform und Technologiebasis ankurbeln können. Unsere neue Kapitalbeteiligung und rekapitalisierte Bilanz wird für die notwendige finanzielle und betriebliche Flexibilität sorgen, um Archromas Wettbewerbsfähigkeit und Marktposition weiter zu stärken."

Als Teil der Investition hat Archroma ein Angebot seiner Kreditfazilitäten abgeschlossen, einschließlich einer revolvierenden Multiwährungskreditfazilität, einer Fazilität für Investitionsausgaben und Darlehen. HSBC Bank plc und Bank of America Merrill Lynch International waren dabei als globale Koordinatoren, Bookrunner und Mandated Lead Arranger tätig. Credit Suisse AG, UBS AG und ICICI Bank UK plc agierten als Mandated Lead Arranger.

Kirkland Ellis waren SK Capitals Rechtsberater. Die Valence Group statteten SK Capital mit einer Fairness Opinion in Zusammenhang mit seiner Neuinvestition aus, und Evercore and HSBC stellten SK Capital und Archroma M&A-Beratungsdienste zur Verfügung.

ÜBER SK CAPITAL

SK Capital ist eine private Kapitalanlagegesellschaft mit Fokus auf Sektoren von Spezialmaterialien, Chemikalien und Arzneimitteln. Die Gesellschaft baut starke und wachsende Unternehmen auf, die für Investoren einen erheblichen langfristigen Wert generieren. SK Capital setzt seine Industrie-, Betriebs- und Investitionserfahrungen ein, um Möglichkeiten zu erkennen, bei denen Unternehmen in leistungsfähigere Unternehmen mit einer verbesserten strategischen Position, Wachstum, Rentabilität und Risikoprofilen verwandelt werden. Die Gesellschaft hat ein derzeitig verwaltetes Vermögen von etwa $1,9 Milliarden, ihre Portfoliounternehmen erzielen einen Umsatz von etwa $5 Milliaren jährlich und beschäftigen etwa 8.700 Mitarbeiter.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.skcapitalpartners.com

ÜBER ARCHROMA

Archroma ist ein global tätiges Unternehmen im Bereich der Farb- und Spezialchemie mit einem klaren Bekenntnis zu Innovation, erstklassigen Qualitätsstandards, anspruchsvollem Service, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen mit Firmenzentrale in Reinach bei Basel (Schweiz) beschäftigt ca. 3.000 Menschen in über 35 Ländern. Mit drei Kerngeschäften Textile Specialties, Paper Solutions und Emulsion Products liefert Archroma spezialisierte Leistungs- und Farbstofflösungen, die auf die Anforderungen von Kunden in deren lokalen Märkten abgestimmt sind.

Archroma liefert führende und innovative Lösungen, die das Leben der Menschen verbessern und den Planeten respektieren. Das Unternehmen ist bereit, den Status quo in Frage zu stellen, in dem Glauben, dass dies die Industrie nachhaltiger gestalten kann ein Ansatz, der sich in seinen Innovationen, erstklassigen Qualitätsstandards, seinem anspruchsvollen Service und seiner Kosteneffizienz widerspiegelt.

Für mehr Informationen über Archroma: www.archroma.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170817005475/de/

Contacts:

Für Archroma:

Muriel Werlé, +41 61 716 3375 oder +41 79 536 9117

muriel.werle@archroma.com

oder

Für SK Capital:

Philip Nunes, 617-391-0792

phil.nunes@backbaycommunications.com