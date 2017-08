Braunschweig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Für Mensch und Natur unbedenklich - für alle, die sich um Wohngesundheit in den eigenen vier Wänden keine Sorgen machen möchten, ist die Premium-Wandfarbe Plantodecor von AURO die richtige Wahl. Der Marktführer im Bereich Naturfarben kann aufgrund seiner über 30-jährigen Erfahrung und dank einer fundierten Forschungsarbeit verlässliche Kriterien für die Auswahl ökologischer Produkte liefern. Schon heute zeigt der Hersteller, wie die kommende Zeit der Farbherstellung aussehen kann: Produkte, die aus Rohstoffen pflanzlichen und mineralischen Ursprungs stammen. Die Premium-Wandfarbe mit verbesserter Rezeptur weist jetzt optimierte Anstricheigenschaften auf. Durch die cremigere Konsistenz lässt sich die Farbe noch einfacher verarbeiten, insbesondere beim "Nass-in-Nass"-Anstrich.



Auch das biogene Bindemittel Replebin© garantiert Profi-Produkteigenschaften: hochergiebige Anstriche mit Deckkraftklasse 1 nach DIN EN 13300 und Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13300. Die tropf- und spritzarme Verarbeitung sowie Emissionsfreiheit - geprüft nach Kriterien des AgBB und besonders für den Wohnraum empfohlen, zeichnen den Anstrich aus. Ein zusätzliches Plus: Aufgrund der ideal abgestimmten Rohstoffe haben sich Deckkraft und Nassabrieb nochmals verbessert. Zahlreiche Prüfungen und Zertifikate, zum Beispiel vom TÜV Rheinland oder vom Bremer Umweltinstitut bestätigen die positiven Produkteigenschaften. Mit acht Vollton- und Abtönfarben lassen sich unkompliziert zahlreiche Töne anmischen.



AURO Naturfarben - hohe Qualität durch konsequente Weiterentwicklung



Auch wenn heutzutage sehr auf die Gesundheit geachtet wird, den versteckten Schadstoffen in geschlossenen Räumen kann sich leider keiner entziehen. Konventionelle Farben bestehen zu einem Teil aus synthetischen Rohstoffen, auch wenn "ohne Weichmacher" oder "ohne schädliche Emissionen" auf dem Etikett steht. Die ökologische Alternative: Echte Naturfarben auf der Basis von pflanzlichen und mineralischen Rohstoffen und nicht auf Basis von Erdöl.



Durch das eigens entwickelte biogene Bindemittel Replebin®, das aus Pflanzenalkoholestern, die aus Zuckern und Säuren gewonnen werden, besteht, erreicht das Produkt erst die beste Qualitätsstufe. Emissionen und Geruch werden dabei sehr gering gehalten. Auch bleibt die Farbe, neben den besseren Anstricheigenschaften, Deckkraft und Konsistenz dauerhaft weiß. Die verbesserte Qualität der Wandfarbe ist seit Juni im Fachhandel erhältlich.



Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage auro.de unter folgendem Link: http://bit.ly/2gPJQeq. AURO Video Premium-Wandfarbe Plantodecor unter auroTV: http://bit.ly/2uIgK5M



Über AURO



Das Unternehmen AURO wurde 1983 als GmbH gegründet und 1998 in die AURO Pflanzenchemie AG umgewandelt. Der Hauptsitz der Aktiengesellschaft ist Braunschweig. AURO ist konsequenter Vorreiter im Bereich ökologische Naturfarben, Holzpflege und Reinigungsprodukte. Die aus Naturstoffen hergestellten Farben, Lacke, Lasuren, Öle, Wachse, Reinigungs- und Pflegemittel sind leistungsstark und einzigartig in ihrer Verbindung von Qualität und ökologischer Ausrichtung. Gründer und Öko-Pionier Dr. Hermann Fischer setzt sich bereits seit Ende der 70er-Jahre für eine "grüne Chemie" ein. Alltagsprodukte nicht mehr auf Erdölbasis, sondern auf der Grundlage von Pflanzen, Algen, Mikroorganismen und mineralischen Stoffen herzustellen. Für das Engagement wurde er mit zahlreichen Preisen wie den Umweltpreis "Friends of Earth" ausgezeichnet und von WWF und Capital zum Ökomanager des Jahres gewählt. Produziert wird am Standort Deutschland. Alle Produkte sind im Inland in über 700 Fachgeschäften erhältlich. Der Export erfolgt ins europäische Ausland sowie nach Nordamerika, Asien und Australien. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen das Engagement der Firma AURO.



OTS: AURO Pflanzenchemie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127625.rss2



Pressekontakt: AURO Pflanzenchemie AG Nadine Schrader Alte Frankfurter Str. 211 38122 Braunschweig Tel.: 0531 - 281 41 32 schrader@auro.de