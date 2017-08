Cheseaux-sur-Lausanne - Der Kudelski-Konzern weist für das erste Halbjahr 2017 einen höheren Umsatz aus, hat aber unter dem Strich rote Zahlen geschrieben. Für das Gesamtjahr wird nun mit einer tieferen operativen Profitabilität gerechnet. Der Wandel des Geschäfts schreite rascher voran als ursprünglich erwartet, hiess es zur Begründung. An der Börse kommt dies schlecht an.

Bei Kudelski ist vieles im Umbruch. Die Gesellschaft setzt im Bereich Cybersecurity einen neuen Schwerpunkt und hat dazu in den letzten Monaten mehrere Firmen übernommen. Wie notwendig diese Neuorientierung ist, zeigt der Halbjahresabschluss.

So habe das traditionelle Geschäft mit Verschlüsselungslösungen für Pay-TV in Europa stärker nachgegeben als erwartet, sagte Firmenchef André Kudelski am Donnerstag nach der Publikation der Zahlen. Laut dem Halbjahresbericht betrug die Abnahme knapp 17%. Diverse traditionelle Pay-TV-Anbieter würden Kunden verlieren. Auf der anderen Seite sei die Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen grösser als vermutet gewesen.

Diverse Übernahmen

Insgesamt weist Kudelski einen knapp 13% höheren Umsatz von 552,0 Mio USD aus, wobei Übernahmen eine grosse Rolle spielten. Zugekauft hatte Kudelski unter anderem Milestone Systems (Ankündigung im Mai 2016), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...