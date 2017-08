Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag zur Mittagszeit weiter klar im Minus. Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex fiel bereits zu Sitzungsbeginn klar unter die Marke von 9'000 Punkten, erholte sich dann wieder etwas und bewegt sich seit seither mehr oder weniger seitwärts bei etwa 8'980 Zählern. Nach den leichten Avancen am Vortag habe sich die Stimmung aber bereits wieder deutlich verschlechtert, heisst es im Markt. Händler machen die Gründe vor allem in der US-Wirtschaft und Politik aus.

Während das Sitzungsprotokoll der Notenbank Fed die Investoren am Vorabend über den künftigen Zinspfad im Unklaren liess, sorgen sie sich weiter um die neuesten Schritte von Präsident Donald Trump. Dessen Entscheidung, gleich zwei Wirtschaftsberater-Zirkel aufzulösen, habe bei den Anlegern Unbehagen erzeugt. Trump isoliere sich damit zunehmend, und an eine Umsetzung seines Wirtschaftsplans glaube ohnehin kaum noch jemand. "Die US-Konjunktur läuft zwar noch solide, Trumps Unberechenbarkeit könnte aber jederzeit zum Risiko werden", so eine Stimme aus dem Markt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12 Uhr 0,57% tiefer bei 8'986,45 Punkten, dies bei einem (bisherigen) Tagestief von 8'946 bzw. -hoch von 9'003. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,55% auf 1'433,19 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,41% auf 10'244,06 Stellen. Von den 30 SMI/SLI-Titel ...

