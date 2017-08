Einem Bericht zufolge will Lufthansa mehr als die Hälfte der Flugzeuge von Air Berlin sowie deren österreichische Tochter Nikki übernehmen. Geht jetzt alles ganz schnell?

Die Lufthansa will einem Zeitungsbericht zufolge bis zu 90 der 140 Flugzeuge von Air Berlin und deren Österreich-Tochter Niki komplett übernehmen. Ein Abschluss könne schon in der kommenden Woche erzielt werden, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Donnerstag vorab unter Berufung auf Unternehmenskreise.

"Geht alles glatt, so könnte Air Berlin bereits im September und nicht erst im November zerlegt sein." Lufthansa wolle "im Idealfall" rund 90 Flugzeuge übernehmen und unter ihrer eigenen Billigmarke Eurowings weiterbetreiben, ...

