Zürich - Avaloq hat Stefan Benz zum Head of Digital & Front ernannt und treibt damit die Implementierung seiner Digitalisierungsstrategie und der damit verbundenen Produkt-Roadmap voran.

Stefan Benz, der in seiner neuen Funktion auch Mitglied der Geschäftsleitung von Avaloq wird, bringt einen reichen Schatz an Erfahrungen in internationalen und Transformationsprogrammen in das Unternehmen und die Software-Entwicklungsabteilung ein. Er blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor zurück, wo er Positionen bei Lotus/IBM, Zurich Financial Services und Credit Suisse innehatte. Zuletzt bekleidete er bei Credit Suisse den Posten als IT Head for EMEA and Regulatory im Bereich International Wealth Management.

Im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn leitete er unter anderem auch Abteilungen für Geschäftsanalyse, Support und Client Account Management für Front Solutions, amtete als COO für IT Investment Banking in der Schweiz und führte eine integrierte Solutions-Delivery-Methodik ...

