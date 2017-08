Baar - Ascom hat zwar im ersten Halbjahr einen leichten Umsatzrückgang verbucht, unter dem Strich aber wieder einen Gewinn ausgewiesen. Das Management rechnet mit einer Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr und bestätigt die Guidance. Als Gründe werden die abgeschlossene Transformation des Unternehmens, neue Produkte und Dienste sowie neue Partnerschaften genannt.

"Wir haben die organisatorischen und personellen Weichen gestellt, um mit unseren neuen Produkten und Diensten weiter zu wachsen", sagte CEO Holger Cordes am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Zürich. "Ich bin sehr zuversichtlich für das zweite Halbjahr."

In den ersten sechs Monaten 2017 sank der Umsatz des Technologieunternehmens um 2,0% auf 143,2 Mio CHF und der Auftragseingang war mit 158,0 Mio (VJ 157,9 Mio) stabil. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA verbesserte sich leicht auf 13,9 Mio CHF von 13,1 Mio im Vorjahr und die Marge betrug 9,7% nach zuvor 9,0%. Unter dem Strich resultierte ein ...

