Einmal mehr gilt Rimini Street als eines der wachstumsstärksten Privatunternehmen Amerikas und gehört damit zu einer Elitegruppe von Inc. 5000-Unternehmen, die den Sieben-Jahre-Meilenstein schafften

Rimini Street, Inc. ein internationaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware und der führende unabhängige Software-Supportanbieter für Oracle- und SAP- Produkte, gab heute bekannt, dass es zum siebten Mal in Folge in Inc. Magazines 36. jährlich erscheinende Inc. 5000-Liste aufgenommen wurde. Die Inc. 5000-Liste ist ein hochangesehenes Ranking der wachstumsstärksten Privatunternehmen der USA und gibt den umfassendsten Einblick in die Unternehmer Amerikas.

Rimini Street has earned a place on the annual Inc. 5000 list since 2011, joining an elite group approximately 2% of Inc. 5000 honorees to ever achieve this milestone. (Photo: Business Wire)

Rimini Street ist seit 2011 auf der jährlich erscheinenden Inc. 5000-Liste vertreten und gehört damit zu einer Elitegruppe von Inc. 5000-Unternehmen (ungefähr 2 %), die diesen Meilenstein erreicht haben. Rimini Street hat im Zeitraum von 2013 bis 2016 ein Wachstum von 167 Prozent verzeichnet und ist damit eines der wachstumsstärksten Unternehmen der USA.

"Die Inc. 5000 ist der überzeugendste Beweis dafür, dass es den amerikanischen Traum immer noch gibt", so Eric Schurenberg, Präsident und Chefredakteur von Inc. "Laut den Gründern und CEOs der Unternehmen auf der Inc. 5000 waren Entschlossenheit, Risikobereitschaft und Vision die Schlüsselfaktoren ihres Erfolgs, was ich gerne glaube."

Unabhängiger Software-Supportanbieter setzt starkes Wachstum fort

Rimini Street beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter und unterstützt mehr als 1.300 Kunden in 117 Ländern aus einem breiten Spektrum von Branchen, darunter internationale Fortune 500-, mittelständische, öffentliche und andere Organisationen. Das Unternehmen meldete Abonnementeinnahmen auf Jahresbasis von 208 Millionen US-Dollar mit Stand vom 30. Juni 2017, was einer Steigerung von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das 2. Quartal des Geschäftsjahrs 2017 brachte für Rimini Street das 46. Quartal mit Umsatzwachstum in Folge seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005.

"Zu den wenigen siebenmaligen Inc. 5000-Preisträgern zu gehören ist eine klare Bestätigung dafür, dass ERP-Software-Lizenznehmer von dem innovativen unabhängigen Supportmodell von Rimini Street profitieren", so Seth Ravin, CEO von Rimini Street. "Immer mehr IBM-, Microsoft-, Oracle- und SAP-Lizenznehmer erkennen, dass sie durch die Nutzung unserer erstklassigen Dienstleistungen ihre Gesamtwartungskosten um bis zu 90 Prozent senken können, was es Unternehmen ermöglicht, die erheblichen Einsparungen in strategische Mehrwert-Initiativen zu investieren."

Methodik

Die Inc. 5000 des Jahres 2017 wertet nach dem prozentualen Umsatzwachstum im Vergleich von 2013 mit 2016. Um in die Auswahl aufgenommen zu werden, müssen die Unternehmen vor dem Stichtag am 31. März 2013 gegründet worden sein und Umsatz erzielt haben. Bis zum 31. Dezember 2016 musste ihr Hauptsitz in den USA gelegen haben, sie mussten in privater Hand, profitorientiert und unabhängig also keine Tochtergesellschaften oder Geschäftsbereiche anderer Unternehmen gewesen sein. (Seither sind einige auf der Liste geführten Unternehmen an die Börse gegangen oder übernommen worden.) Der erforderliche Mindestumsatz für 2013 betrug 100.000 US-Dollar bzw. 2 Millionen US-Dollar für 2016.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware und der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen von bis zu 90 Prozent ihrer gesamten Supportkosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.330 globale Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Support-Anbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.

